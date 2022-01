Quirinale: Crippa (M5s), nome Berlusconi divide invece di unire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scelta del centrodestra di individuare in Silvio Berlusconi il candidato alla carica di Presidente della Repubblica è evidentemente un modo per dividere, non certo per unire e per lavorare a una soluzione condivisa, nell'interesse del Paese". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. Movimento 5 stelle che "ha già chiarito che non voterà per Berlusconi”. (Com)