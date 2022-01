© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 27,1 e al 17,5 per cento, quindi ancora in salita e al di sopra della prima delle soglie di criticità". Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. (Rin)