Roma: Gualtieri incontra Euronext, grande opportunità per tessuto economico Capitale

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra Stéphane Boujnah, Ceo di Euronext. "Ottimo incontro con Stéphane Boujnah, Ceo di Euronext, gruppo leader nel mercato dei capitali europei, che porterà a Roma tutte le attività di clearing. Una grande opportunità per il tessuto economico e per creare occupazione di qualità in una città più dinamica e attrattiva", scrive su Twitter il sindaco Gualtieri. (Rer)