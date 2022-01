Vaccino: nel Lazio oltre 2,7 milioni di terze dosi effettuate, 52 per cento over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio superata quota 2,7 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre il 52 per cento della popolazione over 12 anni. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato."Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70 per cento della popolazione adulta", commenta l'assessore D'Amato. Nuovo record oltre 71 mila somministrazioni di vaccino, il 30 per cento in più rispetto al target commissariale. Si terrà domenica 16 gennaio nelle strutture messe a disposizione da Aiop l'open day vaccinale per la fascia 12-17 anni (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità. In generale, nel Lazio raggiunta quota 11,8 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,7 milioni sono dosi di richiamo oltre il 52 per cento della popolazione over 12 anni. Superato il 97 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (Rer)