Lavori pubblici: 2021 da dimenticare in Sardegna, pochi appalti e scarse risorse

- Bilancio negativo, almeno per quanto riguarda il 2021, per il mercato regionale dei bandi di gara per i lavori pubblici: 606 le gare pubblicate fra gennaio e novembre dello scorso anno per un importo complessivo a base di gara di 421 milioni di euro con un marcato calo rispettivamente del 18 e 63 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. L'allarme arriva dal centro studi della Cna Sardegna, secondo il quale il 2021 è stato caratterizzato da un importante ridimensionamento dei livelli di spesa arrivati appena a 40 milioni, un terzo rispetto alla media del 2020 e alla metà della capacità mensile espressa nel biennio 2018-2019. Cala, ma in modo più contenuto, anche la domanda con un numero medio mensile di gare promosse sceso a 55 nei primi undici mesi dell'anno contro i quasi 70 del 2020, i 75 del 2019 e i quasi 90 del 2018. "A meno di sorprendenti risultati nel mese di chiusura dell'anno la Sardegna si collocherà sul fronte pubblico tra i territori con le maggiori riduzioni dei livelli di spesa in gara - spiega la Cna -. Il 2021 si conferma un anno di transizione per i volumi di lavori messi in gara. Occorre ora preparare le strutture pubbliche alla crescita del mercato attesa nei prossimi anni accompagnando l'impiego strategico delle risorse disponibili (Pnrr e fondi comunitari) ad una semplificazione normativa che consenta di velocizzare le indispensabili opere infrastrutturali, di riqualificazione e rigenerazione urbana". (Rsc)