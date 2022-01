Venezuela: ong denuncia trasferimento di 16 prigionieri politici in carcere Yare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Coalizione per i diritti umani e la democrazia ha denunciato il trasferimento di 16 prigionieri politici dalle strutture della controintelligence militare (Dgcim) al carcere di Yare. "Riteniamo lo Stato responsabile dell'integrità fisica delle persone in carcere per ragioni politiche, che devono essere liberate"; si legge in un messaggio twitter dell'ong. Il carcere di Yare nello Stato settentrionale di Miranda, ricorda l0ong, condivide con altre strutture del Paese i problemi di sovraffolamento, malnutrizione di detenuti, e malattie come epatite e tubercolosi. (Vec)