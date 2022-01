Russia: Borrell, nulla sarà deciso su sicurezza Europa senza europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nulla sarà deciso e discusso sull'Europa senza la partecipazione degli europei. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio informale degli Affari esteri a Brest, in Francia. "E' evidente che la Russia abbia provato a dividerci, passando sull'Ue come se non esistessimo", ha detto Borrell. "Ma gli Usa non possono giocare a questo gioco e, al contrario, dal primo momento ci hanno assicurato che nulla sarà discusso né deciso sull'Europa senza un forte coordinamento e la partecipazione degli europei", ha sottolineato Borrell. "Ho sempre creduto che con la Russia si debba dialogare. Ho provato a farlo e continuerò a farlo", ha ricordato l'Alto rappresentante. (segue) (Rum)