Russia: Borrell, nulla sarà deciso su sicurezza Europa senza europei (2)

- "Non c'è nulla di contradditorio tra la fermezza e il dialogo" insieme, ha aggiunto Borrell. "In questo momento pratichiamo il dialogo, fermi nella nostra posizione di sostegno all'Ucraina e nella nostra volontà di difendere i principi a cui ci sembra impossibile riunciare", ha proseguito. "E questa è una occasione per l'Ue di esistere politiamente", ha evidenziato. "Se la Russia chiede di parlare con Usa e Nato, parla con Usa e Nato. Ma sia Usa che Nato hanno chiaramente in testa che se si parla della sicurezza europea questo è qualcosa che va concordato con gli europei", ha ribadito Borrell. "E devo dire che sono molto soddisfatto del comportamento degli Usa e del segretario generale della Nato", Jens Stoltenberg. (Rum)