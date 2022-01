Molise: presentata in Consiglio regionale mozione a tutela lavoratori forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Lavoro meno precario per gli operai forestali nell'interesse del territorio, dell'ambiente e della prevenzione per il Molise, attraverso una doppia opzione. Assunzione minima per 7 anni, con più servizi e risorse, ovvero attraverso un percorso nazionale, promosso dalla Regione Molise, sfruttando le possibilità offerte dal Pnrr, per un loro stabile inquadramento che porti ad un risultato uniforme su tutto il territorio italiano. Il superamento del precariato degli operai forestali, non rappresenta solo un passaggio dovuto, ma una necessità per la nostra regione. Con i circa 150 forestali molisani che potrebbero essere utilizzati non solo per le operazioni di antincendio boschivo, ma anche per altri fondamentali servizi, come ad esempio quelli legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, andando così ad implementare e per potenziare ulteriormente le attività di prevenzione del rischio incendi e la manutenzione dell'importante e grande patrimonio boschivo molisano. Va in questa direzione la mozione presentata dai Consiglieri regionali molisani del Partito democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, nel chiedere al presidente Toma e all'Assessore Cavaliere un impegno preciso sulle sorti di questi importanti, ma dimenticati e poco valorizzati lavoratori molisani. (segue) (Gru)