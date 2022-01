Molise: presentata in Consiglio regionale mozione a tutela lavoratori forestali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atteso che la Transizione ecologica prevede di promuovere la bioeconomia, di migliorare le infrastrutture ambientali, gli ecosistemi, come foreste e aree boschive, e protezione della biodiversità, è infatti evidente ed urgente in Molise la necessità di ridisegnare l'architettura burocratica ed operativa dell'intero settore e di implementare l'attività di prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di antincendio boschivo e di dissesto idrogeologico. Tenendo conto della coerenza e della continuità con le attività di forestazione svolte nel precedente ciclo di programmazione a valere sul Psr del passato ciclo (le sottomisura della misura 8.3 e 8.5) e delle possibilità oggi offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede 69 miliardi di euro a valere sulla Missione 2 "Ambiente". Non va poi dimenticato che gli operai forestali fino ad oggi precari, sono pagati con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale e che la Regione Molise incide per una quota di compartecipazione, pari a circa 550.000 euro solo per le attività di antincendio boschivo, che la mozione presentata chiede di portare ad almeno 900.000. E sempre gli stessi soffrono dei ritardi nei pagamenti, ormai divenuti cronici, nonostante un impegno preciso del Consiglio regionale che a maggio 2021 approvò all'unanimità un'altra mozione del Gruppo Pd, per indurre il Presidente della Regione, tra le altre cose, a "prevedere la continuazione e l'implementazione delle misure riguardanti la forestazione anche sul Psr 2021/2027 affinché gli attuali circa 150 lavoratori impiegati possano proseguire nelle attività e che le stesse possano vedere una maggiore continuità di impegno". (Gru)