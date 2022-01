Roma: Fd'I, chiusura Locanda dei Girasoli danno d'immagine per tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura della Locanda dei Girasoli rappresenterebbe un grave danno d'immagine per tutta la città di Roma. Da quando ha aperto, infatti, questo locale è divenuto il fiore all'occhiello non solo del Municipio VII, ma di tutta la Capitale". È quanto dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini e Federico Rocca, il dirigente nazionale di FdI, Fulvio Giuliano il coordinatore di FdI del Municipio VII, Maria Grazia Cacciamani e il consigliere municipale di FdI del Municipio VII, Valter Conti. "Non ci sono parole per descrivere l'importanza di un posto davvero speciale - aggiunge - dove le persone più fragili sono le vere protagoniste mettendo in mostra una professionalità e una dedizione al lavoro più uniche che rare. Una realtà che non è solo imprenditoriale, ma che ha soprattutto un inestimabile valore sociale. E' per questo che come Fratelli d'Italia ci auguriamo che venga trovata quanto prima una soluzione. Tenere in vita la Locanda dei Girasoli è prima di tutto un dovere morale nei confronti delle tante persone che in questo progetto ci hanno sempre creduto e si sono spese per portarlo avanti anche in un periodo di profonda crisi come quello causato dall'emergenza Covid". (Com)