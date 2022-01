Suppletive: Zingaretti-Gualtieri, domenica tutti a votare per Cecilia D’Elia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Domenica alle elezioni suppletive di Roma 1 tutti a votare per Cecilia D’Elia. Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Riberto Gualtieri. "La conosciamo da anni, come donna che mette cuore e passione in ogni cosa che fa. Nel lavoro straordinario di questi anni nelle amministrazioni locali. Nell’impegno nei quartieri di Roma, dove ha valorizzato progetti culturali e sociali e salvaguardato presidi e spazi comuni. E naturalmente in tutte le sue battaglie femministe per le libertà, i diritti, l’uguaglianza - sottolineano Zingaretti e Gualtieri -. Alle elezioni suppletive di Roma 1 votiamo Cecilia D’Elia per portare in Parlamento la sua determinazione, la sua competenza, la sua capacità di conquistare spazi di libertà e civiltà". (Com)