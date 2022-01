Sassoli: presidente Grecia, europeo devoto, sua eredità è visione di Europa innovatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è stato un "europeo devoto e amico della Grecia". Lo ha affermato la presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, in una dichiarazione all'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Sakellaropoulou si trova a Roma dove ha partecipare ai funerali di Sassoli presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. "Ha gestito problemi e sfide in questa difficile situazione, dovuta alla pandemia, con impegno per il significato della solidarietà e dello sforzo comune. Ha svolto un ruolo chiave nella creazione di un efficace meccanismo di ripresa dalla pandemia e, parallelamente, ha lavorato per l'approfondimento della democrazia parlamentare", ha aggiunto. "La sua visione di un'Europa che protegge, risplende e innova, come ha affermato, è stata la sua preziosa eredità", ha osservato Sakellaropoulou. (Gra)