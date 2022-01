Roma: Pedica (+Eu), la Locanda dei girasoli non deve chiudere, bene riunione in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ben venga la riunione in Regione per trovare una soluzione per la Locanda dei girasoli. Il ristorante-pizzeria di via dei Sulpici, al Quadraro, che per anni ha dato lavoro a un gruppo di ragazzi con sindrome di Down e disabilità, non può chiudere". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Serve un aiuto concreto da parte del Comune e della Regione perché esperienze di questo genere non devono essere abbandonate, ma vanno supportate e portate avanti. In questo momento è fondamentale aiutare le categorie più colpite dalla crisi provocata dalla pandemia, come quella dei ristoratori. Ed è tanto più necessario se queste attività sono il frutto di un progetto di inclusione sociale", aggiunge Pedica.