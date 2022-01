Sardegna: Consiglio Stato, Eni responsabile inquinamento a Fiumesanto, Solinas, ad azienda onere di recupero ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'azienda "Eni Rewind Spa" (ex Syndial) e l'ha condannata come "soggetto responsabile dell'inquinamento della falda acquifera dell'area del carbondotto di pertinenza della centrale E.On di Fiume Santo, inserita nell'area industriale di Porto Torres". "Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che segue e conferma quella del Tar Sardegna del 2020, non ci sono più dubbi - ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas - la responsabilità dell'inquinamento dell'area di Porto Torres è in capo all'Eni. La pazienza è terminata e non è più accettabile attendere ulteriormente: l'azienda di Stato deve provvedere immediatamente al risanamento dell'area". (segue) (Rsc)