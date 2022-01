Sardegna: Consiglio Stato, Eni responsabile inquinamento a Fiumesanto, Solinas, ad azienda onere di recupero ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società del gruppo Eni aveva acquisito, per legge, beni, terreni, impianti e dotazioni accessorie della società Sir, subentrando perciò in tutti i rapporti giuridici, compresi gli obblighi ambientali relativi alla gestione dello stabilimento. "Il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità è durato troppi anni – ha detto il governatore sardo -. La regione Sardegna ora pretende il ripristino ambientale e la messa in sicurezza di quel territorio del Nord Sardegna, che ha fin troppo atteso e sofferto per quel disastro ambientale. Se ci fosse stato ancora qualche dubbio, ora è finalmente assodato che il principio 'chi inquina paga' non conosce alcuna eccezione". (segue) (Rsc)