Sardegna: Consiglio Stato, Eni responsabile inquinamento a Fiumesanto, Solinas, ad azienda onere di recupero ambientale (3)

- "Inoltre - ha aggiunto Solinas - è opportuno precisare che la Regione non ha neanche potuto costituirsi in giudizio perché non era stato impugnato alcun atto regionale. Si trattava invece di atti della Provincia di Sassari, che aveva ordinato il ripristino ambientale sulla base dei rilievi tecnici realizzati dall'agenzia regionale Arpas, e del comune di Porto Torres. Si era, comunque, costituito in entrambi i gradi di giudizio il ministero dell'Ambiente. Dopo le bonifiche, sarà il momento di vedere realizzati i progetti di riconversione, legati alla chimica verde, in un quadro già tracciato negli accordi con l'azienda di Stato, e che fino ad ora sono stati disattesi". (Rsc)