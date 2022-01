Ambiente: Stampete-Giuseppetti (Pd), su parco Cellulosa inutili polemiche, lavori andranno avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esiste alcun pericolo di definanziamento degli interventi per la messa in sicurezza del Parco della Cellulosa, nel quartiere Casalotti. Dispiace che il Movimento 5 Stelle crei confusione intorno a un tema caro ai cittadini e che riguarda da vicino un territorio che ha bisogno di riscatto. Grazie al lavoro dell'attuale amministrazione, come ricorda l'assessora Sabrina Alfonsi, c'è stata, invece, una accelerazione nella gara per arrivare all'affidamento dei lavori entro lo scorso dicembre". Lo dichiarano Antonio Stampete, presidente della Commissione capitolina Lavori pubblici, e Sabrina Giuseppetti, presidente del Municipio XIII. (segue) (Com)