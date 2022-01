Russia: Cremlino, nessuna proposta da Stati Uniti su vertice trilaterale con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha ricevuto alcuna proposta dagli Stati Uniti in merito ad un vertice trilaterale con l'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Poco prima il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, aveva dichiarato che il presidente Volodymyr Zelensky sta cercando di organizzare un summit con il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Joe Biden, con Washington che ha già mostrato interesse per questa idea. "Stiamo ancora aspettando la reazione all'iniziativa da parte russa", aveva aggiunto Yermak, durante un evento organizzato dal Consiglio Atlantico, spiegando che il vertice potrebbe svolgersi molto probabilmente in formato di videoconferenza. (Rum)