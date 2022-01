India: morte Rawat, “incidente” elicottero dovuto a “disorientamento pilota” per condizioni meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta sullo schianto dell’elicottero militare che il mese scorso provocò la morte del capo di Stato maggiore della Difesa dell’India Bipin Rawat, della moglie e di dodici ufficiali, ha escluso come possibili cause il guasto meccanico, il sabotaggio e la negligenza. Queste le conclusioni preliminari, riferite da un comunicato del ministero della Difesa. “L’incidente è stato causato dall’ingresso nelle nuvole dovuto al cambiamento imprevisto delle condizioni meteorologiche nella valle. Ciò ha portato al disorientamento spaziale del pilota con conseguente volo controllato contro il suolo”, ha concluso la commissione dopo aver analizzato i dati di volo, le registrazioni della cabina di pilotaggio e le testimonianze disponibili. “Sulla base delle sue conclusioni, la commissione d’inchiesta ha formulato alcune raccomandazioni che sono in corso di revisione”, si legge nella conclusione della nota. (segue) (Inn)