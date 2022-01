Macao: gioco d'azzardo, governo propone maxi riforma con dimezzamento durata licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Macao prevede di dimezzare la durata delle licenze dei casinò e di ridurre i loro periodi di estensione, in quella che si configura come la più grande riforma operata sulla normativa del gioco d'azzardo negli ultimi 20 anni. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", riportando i contenuti di un piano presentato dal governo. In base alle nuove disposizioni, la regione amministrativa speciale continuerà ad autorizzare un massimo di sei operatori di casinò, dimezzando tuttavia la loro licenza da 20 a dieci anni. Tagli anche al periodo massimo di estensione, abbassato da cinque a tre anni. Dopo il parere favorevole dell'opinione pubblica, sollecitata con una consultazione tra settembre e ottobre 2021, il piano dovrà essere inviato al parlamento per la delibera finale. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal segretario per l'Amministrazione e la giustizia di Macao, Cheong Weng-chon, la modifica alla normativa intende "promuovere il sano sviluppo del settore, migliorarne la regolamentazione e prevenire i possibili effetti negativi del gioco d'azzardo". Severamente vietato nella Cina continentale in quanto contrario ai principi del Partito comunista, il gioco d'azzardo fu introdotto a Macao e legalizzato dall'amministrazione coloniale portoghese nel 1850.(Cip)