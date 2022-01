Latina: Bonelli (Ev), dopo arresti si sciolga comune Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto quest'oggi il vicesindaco e assessore all'urbanistica di Terracina Pierpaolo Marcuzzi e l'imprenditore Emiliano Suffer sono "l'ennesimo esempio di quanto il comune di Terracina sia alla deriva. La magistratura faccia il suo lavoro, ma gli arresti di questa mattina rappresentano un segnale forte in favore di chi vorrebbe un modo diverso di intendere le istituzioni. Riteniamo pertanto necessario che si proceda rapidamente ad accertare forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali e che, in conseguenza di queste, venga applicata la disciplina sullo scioglimento del Comune, come previsto dall'articolo 143 del Testo unico degli Enti locali". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde, Angelo Bonelli.(Com)