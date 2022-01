© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricognizione del ministero delle Infrastrutture sulle opere del Pnrr conferma la consistenza degli investimenti per i collegamenti al Sud: il 56 per cento delle risorse stanziate. Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna. "Nella mia visione il coronamento di questo impegno è il via libera al ponte sullo stretto", aggiunge. (Rin)