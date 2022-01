Russia: viceministro Esteri Rjabkov informa ambasciatori stranieri su colloqui con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, ha informato diversi ambasciatori stranieri dei risultati dei colloqui tenuti tra Russia e Stati Uniti dal 9 al 13 gennaio. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota. In particolare il diplomatico ha contattato i capi delle missioni diplomatiche di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Mosca e Washington hanno discusso di questioni relative alle garanzie di sicurezza in Europa il 9 e 10 gennaio a Ginevra, nell'ambito del Consiglio Russia-Nato il 12 gennaio a Bruxelles ed il giorno successivo durante la riunione del Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Vienna. (Rum)