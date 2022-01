Roma: Bordoni-Corrotti (Lega), Regione eviti chiusura Locande dei Girasoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura del ristorante La Locanda dei Girasoli sarebbe un grave danno per tutta la comunità, un'esperienza nel sociale che non può fallire. Per questo sarebbe compito della Regione Lazio quello di evitare la perdita dell'attività gestita da uomini e donne con sindrome di down". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega e responsabile dipartimento regionale Disabilità e Davide Bordoni responsabile regionale Lega dipartimento Commercio. "Non si può pensare di salvare centri sociali - aggiungono - e lasciar invece chiudere un'esperienza del genere dopo 22 anni che ha dato opportunità di formazione ed inclusione lavorativa a tanti ragazzi. Zingaretti batta un colpo". (Com)