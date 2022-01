Spagna: Casado (Pp), su gestione fondi Ue ci stiamo già rivolgendo ai tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo aveva già avvertito nel novembre scorso il governo che o avrebbe gestito i fondi europei in modo obiettivo e non "opaco" o si sarebbe rivolto ai tribunali. Lo ha detto il leader conservatore, Pablo Casado, spiegando che i presidenti di regione ed i sindaci del suo partito hanno avviato una serie di reclami giudiziari per denunciare la distribuzione "senza criteri" da parte dell'esecutivo che tende a privilegiare le amministrazioni socialiste rispetto a quelle guidate dai popolari. Nel corso di un evento pubblico, Casado ha seminato dubbi sulla gestione dei fondi, parlando di "discriminazione clientelare" e di diversi "scandali in corso". L'esponente popolare ha chiesto, pertanto, una "gestione condivisa e la trasparente", minacciando, in caso contrario, di rivolgersi anche alle giustizia europea.(Spm)