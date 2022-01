Aerospazio: Loft Orbital sigla un accordo con Airbus per l'acquisto di oltre 15 piattaforme satellitari Arrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus è stata incaricata di fornire alla start-up spaziale Loft Orbital oltre quindici piattaforme satellitari derivate dalla piattaforma Airbus Arrow. Lo riferisce un comunicato stampa. Arrow è la piattaforma satellitare di base della costellazione OneWeb. Sono 394 le piattaforme Airbus Arrow in orbita per la costellazione OneWeb e altre 254 sono in produzione per completare i 648 veicoli spaziali richiesti da OneWeb. Con questa acquisizione, Loft Orbital conferma la propria intenzione di fare della piattaforma Airbus Arrow un vero e proprio cavallo di battaglia per proporre il proprio modello di business dei servizi. Loft Orbital offre un vero servizio end-to-end che permette ai clienti di distribuire e operare rapidamente i loro carichi utili su satelliti affidabili ad alte prestazioni con una semplicità e un'accessibilità senza precedenti. Loft Orbital ha anche stipulato un contratto con Airbus per modificare la piattaforma Arrow al fine di renderla adatta a una gamma più ampia di missioni e applicazioni di più lunga durata. Loft Orbital ha uffici sia negli Stati Uniti che in Francia, avendo la propria base sia a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley, che a Tolosa, la capitale spaziale europea, e intende continuare a far crescere rapidamente la propria presenza in Francia a seguito di questo contratto con Airbus. (segue) (Com)