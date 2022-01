Aerospazio: Loft Orbital sigla un accordo con Airbus per l'acquisto di oltre 15 piattaforme satellitari Arrow (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha in passato beneficiato di sostegno pubblico per sviluppare la piattaforma Arrow e la linea pilota OneWeb a Tolosa. "Questo contratto all'avanguardia tra la start up Loft Orbital e il leader mondiale dello spazio Airbus è un'ottima notizia", ha dichiarato Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa. "Dimostra la diffusione delle nuove imprese spaziali in Francia e la sinergia nell'ecosistema spaziale per lo sviluppo dell'innovazione nel settore. Testimonia inoltre la velocità con cui l'ecosistema spaziale francese sta crescendo, con start-up, PMI e grandi gruppi che lavorano insieme per fornire soluzioni di livello mondiale, e convalida pienamente la strategia del governo in corso e le iniziative volte a sviluppare un ecosistema di innovazione spaziale vibrante e in crescita. Sono molto lieto che il progetto presentato da Loft con il sostegno di Airbus si basi su fornitori francesi, con oltre il 60 per cento del valore creato in Francia". "La vendita della nostra piccola piattaforma LEO Arrow a Loft Orbital è una conferma della nostra strategia di sviluppo della produzione di massa per la prossima era spaziale", ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head di Airbus Space System. (segue) (Com)