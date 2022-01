Aerospazio: Loft Orbital sigla un accordo con Airbus per l'acquisto di oltre 15 piattaforme satellitari Arrow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra piattaforma affidabile sta già dimostrando il proprio valore in orbita per OneWeb, che ha più del 60 per cento della propria flotta in orbita. Siamo impazienti di lavorare con Loft Orbital per fornire loro le migliori tecnologie spaziali possibili - combinando un know-how comprovato a livello industriale con innovazioni dirompenti - per servire i loro clienti". "Siamo oltremodo entusiasti di questo accordo di fornitura con Airbus, che costituisce una novità assoluta per il settore", ha dichiarato Pierre-Damien Vaujour, Direttore Generale di Loft Orbital. "L'esperienza ingegneristica di Airbus e le capacità di produzione di Airbus OneWeb Satellites ci consentiranno di dare vita alla vision di Loft. Sebbene questa acquisizione iniziale ci consenta di rispondere agli impegni nei confronti dei nostri clienti e alle loro richieste di servizi sulla base di poche decine di satelliti, la consideriamo come un'opportunità per offrire servizi di costellazione molto più grandi a governi e aziende in tutto il mondo. Inoltre, il livello di supporto che abbiamo ricevuto in Francia, oltre alle competenze in campo ingegneristico, sono semplicemente impareggiabili, e siamo impazienti di far crescere l'azienda, qui a Tolosa". I miglioramenti alla piattaforma Arrow, compreso l'insieme dell'ingegneria, la qualificazione, i test e la produzione del primo veicolo spaziale, saranno eseguiti da Airbus a Tolosa. Successivamente, la produzione su larga scala delle rimanenti piattaforme derivate da Arrow sarà effettuata da Airbus OneWeb Satellites (AOS). La strategia "Next Space" di Airbus mira a impegnarsi ulteriormente con i nuovi attori dell'ecosistema spaziale al fine di garantire che la sostenibilità e l'affidabilità dell'ambiente spaziale dell'orbita terrestre bassa siano assicurati nel futuro. (Com)