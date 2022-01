© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fianco di Cecilia D'Elia perché possa continuare in Parlamento le battaglie per i diritti e per la giustizia sociale che la caratterizzano ogni giorno". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, partito che appoggia la candidatura di Cecilia D'Elia (Pd) alle elezioni suppletive per un seggio alla Camera di domenica, 16 gennaio, nel collegio Roma 1. (Rin)