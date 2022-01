Speciale scuola: Libano, Save the Children, 4 milioni di famiglie in povertà negli ultimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del crollo della sterlina libanese - ai minimi storici questa settimana e che dall'inizio del 2022 ha perso più del 15 per cento del suo valore – sono sempre più le famiglie disperate, che lottano per permettersi cibo, elettricità e carburante, e sempre più i bambini costretti ad affrontare la fame quest'anno. Lo afferma in una nota l’organizzazione non governative Save the Children. Dal 2019 la valuta libanese ha perso oltre il 90 per cento del suo valore. Il tracollo economico del Paese - uno dei peggiori al mondo dal 1850 - ha ridotto circa quattro milioni di famiglie alla povertà negli ultimi due anni. Molti bambini mangiano meno che mai, a causa dell''emergenza fame che riguarda ormai tutto il Paese. Save the Children chiede al governo libanese e alle parti interessate di adottare urgentemente misure per stabilizzare l'economia per prevenire ulteriori sofferenze ai bambini e alle loro famiglie. "La situazione in Libano sta rapidamente andando fuori controllo poiché il Paese affronta molteplici crisi senza alcun segno di sollievo. Mentre la sterlina libanese continua a crollare di valore, il prezzo di cibo, carburante e medicine sta aumentando a un ritmo allarmante. Quando un intero stipendio mensile di salario minimo è appena sufficiente per il pieno di benzina di una piccola auto, le famiglie si trovano di fronte a scelte impossibili. I bambini e le famiglie con cui lavoriamo ci raccontano ogni giorno di trovarsi a decidere se comprare del cibo o pagare l'affitto, avere elettricità e medicine o mandare i propri figli a scuola. Ciò avrà un impatto devastante sui bambini libanesi e rifugiati in tutto il Paese, rendendo ancor più fuori portata i beni di prima necessità e costringendo a scelte sempre più ardue" dichiara Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children in Libano. "Il 2022 sembra essere un altro anno lungo e difficile per i minori e le loro famiglie in Libano. Non possiamo sederci e continuare a guardare inermi la crisi finanziaria che attanaglia il Paese. Il governo libanese e la comunità internazionale devono collaborare per salvaguardare il futuro dei bambini, prima che sia troppo tardi" conclude Moorehead. (Res)