Speciale scuola: Milano, Scavuzzo, orario ridotto per una classe su 10 in nidi e materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sezioni di nido e infanzia che, per la riduzione del personale dovuta alla pandemia, hanno dovuto contrarre l’orario a Milano, mandando quindi a casa i bambini alle 13:30 o alle 14, sono circa il 10 per cento. C’è stata una riduzione anche dei servizi di doposcuola (fino alle 18), ma la priorità del Comune è ora quella di garantire il servizio ordinario, fino quindi alle 16:30. Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’educazione Anna Scavuzzo, illustrando l’offerta educativa 0-6 delle strutture comunali ai consiglieri della commissione educazione e food Policy. “Per adesso – ha spiegato Scavuzzo - è un sistema che ha dato una risposta importante per permetterci di erogare il servizio educativo, però ci stiamo rendendo conto che il numero di assenze è in continua crescita, e il monitoraggio che stiamo facendo racconta che non siamo ancora arrivati al picco, il numero di certificati di tampone positivo ricevuti anche in queste ore va aumentando, è quindi una situazione comunque critica”. Sul fronte dei bambini che frequentano i servizi di post-scuola, ha invece illustrato Scavuzzo, i dati parlano di circa 4200 frequentanti su un totale di 5810 bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, a cui aggiungere circa 1000 bambini negli asili nido. Sul totale sono numeri importanti ma, ha affermato il vicesindaco, "con tutto il rispetto rispetto sulla necessità evidente di avere la possibilità di un'attività di conciliazione rispetto all‘attività lavorativa, il tema della tenuta sull'ordinario resta quello prioritario. In altre parole, io credo che sia prioritario fare sì che tutti i bambini possano usufruire dei servizi almeno fino alle 16:30”. (Rem)