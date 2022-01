Speciale scuola: Sardegna, formazione professionale-iefp, inaugurati i corsi per il triennio 22-25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta professionale per i corsi IeFP in Sardegna aumenta: oltre all'inaugurazione del quarto anno, e del quinto nel 2023, che consentirà di conseguire il diploma (EQF 4) per chi presenterà domanda entro il 31 gennaio, sono aperte le iscrizioni per i percorsi triennali (anni formativi 2022/2025) per il conseguimento della qualifica professionale (EQF3). "Il mio appello, rivolto a tutte le famiglie, è di prendere in considerazione questo ulteriore strumento di accesso al mondo del lavoro, testimonianza pratica della volontà della Regione di rendere la Scuola terziaria un valido alleato dei giovani. Si tratta infatti di una offerta formativa che promuove la transizione dal mondo della formazione al mondo occupazionale, con il coinvolgimento diretto delle aziende già durante lo svolgimento della formazione per il conseguimento della qualifica", spiega l'Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, che ripercorre le due declinazioni scelte dalla Regione (triennale per la qualifica professionale e ora quinquennale per il diploma) per accrescere una offerta formativa che assicura ai destinatari dei corsi una preparazione adeguata per svolgere una specifica attività professionale. (Rin)