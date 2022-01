Messico: dopo annuncio Citigroup, Lopez Obrador auspica un futuro "messicano" per Banamex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finanziaria statunitense Citigroup ha annunciato la messa in vendita di parte della propria attività bancaria e di investimento in Messico, per concentrarsi sui clienti istituzionali. "Citi ha annunciato l'intenzione di dismettere le operazioni di banca di consumo e imprenditoriale di Citibanamex, come parte del suo rinnovamento strategico", si legge in una nota diramata dal gruppo. La sigla fa sapere che porterà comunque avanti le operazioni "Icg", dedicate ai clienti istituzionali. "Citi continuerà a investire e lavorare per la crescita di queste operazioni in Messico, d'intesa con il franchising Citi Private Bank", ha precisato la nota ricordando il pluridecennale impegno in Messico, paese che continua a rappresentare il maggiore mercato oltre i confini nazionali. (Mec)