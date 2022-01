Mali: manifestazioni in tutto il Paese contro le sanzioni Cedeao, atteso discorso del premier Maiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su appello del governo militare di transizione del Mali, migliaia di persone sono scese in strada in diverse città del Paese per protestare contro le sanzioni imposte a Bamako dalla Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). Come testimoniato da immagini e video circolanti su Twitter, partecipate manifestazioni sono in corso nelle città meridionali di Koutiala, Bougouni e Kita, mentre nella capitale Bamako l'appuntamento è nella piazza dell'Indipendenza, dove parlerà il primo ministro Choguel Maiga. Nel fare appello ai concittadini maliani a manifestare il proprio disaccordo contro la comunità internazionale, secondo l'analista Serge Daniel intervistato da "Rfi" le autorità di transizione sperano di dare oggi una manifestazione di forza e unità nazionale, facendo convergere nel centro della capitale migliaia di persone. A questo scopo, la preghiera del venerdi si terrà in piazza, e si attende che tutte le personalità politiche presenti facciano interventi per denunciare le sanzioni internazionali. (segue) (Res)