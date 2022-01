Roma: Gualtieri, finchè ci saranno decessi per freddo non ci diremo soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro decesso si è verificato nella notte a Roma in via Laurentina: si tratta di un romeno di 52 anni, senza fissa dimora, "ucciso dal freddo", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del suo intervento alla seduta dell'Assemblea capitolina in streaming dove oggi si discute il primo Documento unico di programmazione (Dup) e bilancio previsionale della sua amministrazione. "Finchè noi leggeremo notizie terribili, come questa, anche di una sola persona che non ce la fa, non saremo soddisfatti e dovremo continuare a lavorare con grande impegno", ha aggiunto (Rer)