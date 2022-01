Roma: Colosimo (Fd'I), fare tutto il possibile per evitare chiusura Locanda dei Girasoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aupischiamo che da parte della Regione e di Roma Capitale venga fatto tutto il possibile per evitare la chiusura della Locanda dei Girasoli, un posto divenuto oramai un punto di eccellenza del nostro territorio". È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Chiunque ha avuto la possibilità di sedersi a tavola in questo locale - aggiunge - ha potuto constatare che non si tratta di un semplice ristorante, ma di un luogo speciale dove tante persone fragili si sentono a casa e sono protagoniste di un'avventura imprenditoriale davvero unica nel suo genere. Vedere la felicità e la soddisfazione nei loro occhi è un patrimonio che non va assolutamente disperso. La Locanda dei Girasoli deve continuare ad essere, senza se e senza ma, quello straordinario luogo di inclusione lavorativo e sociale che è stato finora, ed è compito delle amministrazioni fare in modo che ciò avvenga. Come Fratelli d'Italia faremo tutto il possibile e daremo il nostro totale sostegno a qualunque iniziativa per scongiurare la sciagurata ipotesi di chiusura". (Com)