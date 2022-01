Consiglio Stato: Craxi (FI) su Frattini, uomo delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Un augurio di buon lavoro a Franco Frattini. La giustizia amministrativa sarà presieduta da una personalità di alto profilo, un uomo dedito e capace in cui alberga un profondo senso delle istituzioni. Frattini è una personalità dal grande spessore umano con alle spalle uno straordinario baglio di esperienze, anche internazionali. Sono qualità non comuni di cui la nostra Repubblica ha bisogno". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri. (Rin)