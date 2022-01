Difesa: Marocco, Forze armate riceveranno ultima versione carri armati Usa M1A1 Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate reali del Marocco riceveranno presto l’ultima generazione del carro armato statunitense M1A1 Abrams. Lo hanno reso noto le stesse Forze armate, annunciando l’imminente ricezione “di nuovi lotti di carri armati modificati secondo specifiche richieste del Regno”. Il Marocco ha acquistato 222 carri armati M1A1 Abrams per oltre un miliardo di dollari nel 2012 a cui si sono aggiunte altre 162 unità con un contratto da 1,25 miliardi di dollari. Le Forze armate reali del Regno nordafricano stanno rafforzando il proprio arsenale militare e hanno rivelato di avere in corso delle trattative con l’industria cantieristica navale turca Golcuk, specializzata in unità da combattimento, per l'acquisto di sette corvette da attacco rapido di classe Kilic e di una corvetta di classe Ada. Tuttavia, alcune fonti vicine al ministero della Difesa della Turchia hanno negato l’esistenza di una trattative tra Ankara e Rabat.(Mar)