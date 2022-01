Sassoli: Gualtieri lo ricorda in Aula "punto di riferimento, Roma lo saluta commossa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di svolgere il mio intervento, mi sia consentito di rivolgere un pensiero a un amico e collega cui mi legava un'indissolubile comunione di valori e una forte amicizia. David Sassoli è stato per me un punto di riferimento fondamentale nella mia lunga esperienza al Parlamento europeo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla seduta dell'Assemblea capitolina in streaming dove oggi si discute il primo Documento unico di programmazione (Dup) e bilancio previsionale della sua amministrazione. "Era un uomo profondamente rispettato da amici ed avversari - ha aggiunto -. La sua autorevolezza è stata di straordinario supporto a ogni tornante, anche e soprattutto quelli più impegnativi. I suoi modi empatici e gentili e la mitezza del suo carattere si sposavano, in un binomio inscindibile, alla determinazione con cui difendeva le proprie idee e si batteva per fare dell’Europa un luogo di emancipazione, sviluppo e fratellanza per tutti i popoli europei. Ieri alla camera ardente allestita nella sala della protomoteca, migliaia di cittadini sono venuti a rendere omaggio a un grande italiano, un grande europeo, una straordinaria persona, la cui perdita lascia un vuoto che sarà difficile colmare. A nome della città - ha concluso - rinnovo alla famiglia e alle tante persone che gli hanno voluto bene, il commosso saluto dell’amministrazione e mio personale". (Rer)