Libano: ambasciatrice Usa rassicura su sostegno a sviluppo gasdotto arabo

- L’ambasciatrice degli Stati Uniti in Libano, Dorothy Shea, ha consegnato oggi una lettera del Tesoro al primo ministro libanese, Najib Miqati, per rassicurare le autorità di Beirut sul sostegno di Washington alla risoluzione della crisi energetica. Lo riferisce una nota della rappresentanza diplomatica Usa in Libano. La missiva del dipartimento del Tesoro Usa risponde ad alcune preoccupazione delle autorità libanesi. Queste ultime, prosegue la nota, “volevano assicurarsi che nel perseguire gli accordi energetici regionali, gli Stati Uniti abbiano contribuito a facilitare - e incoraggiare - Libano, Egitto e Giordania che non ci siano problemi con la legislazione delle sanzioni statunitensi”. Il riferimento è all’attivazione del gasdotto arabo, attraverso cui il gas egiziano dovrebbe raggiungere la centrale elettrica di Deir Ammar, nel nord del Libano, passando per Giordania e Siria. Vi è il timore che le sanzioni Usa note come Caesar Act, imposte contro gli attori legati al presidente siriano Bashar al Assad possano rallentare o ostacolare il progetto. “Questa lettera che è stata consegnata rappresenta uno slancio in avanti, una pietra miliare importante mentre continuiamo a fare progressi per portare soluzioni energetiche più sicure, più pulite, più affidabili e più sostenibili per aiutare ad affrontare la crisi energetica che il popolo libanese sta vivendo”, ha concluso l’ambasciatrice Shea. (segue) (Res)