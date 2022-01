Turismo: An.Bti su bus, senza aiuti in decreto Sostegni 2022 a rischio intero settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Associazione nazionale bus turistici italiani (An.Bti) chiede l'inserimento della categoria nel decreto Sostegni 2022 che presto approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Senza il sostegno adeguato dell’intero settore nei prossimi ristori potrebbe innescarsi una nuova e più profonda crisi per il comparto, già fortemente colpito in questi 2 anni di crisi sanitaria, economica e sociale". Lo afferma in una nota l’An.Bti, l’Associazione nazionale bus turistici italiani. "Apprezziamo le recenti parole di sostegno al settore turismo di alcuni esponenti del governo - prosegue l’An.Bti - e dello stesso presidente Draghi e auspichiamo che alle parole di conforto si associno anche adeguati Ristori. In una recente lettera inviata al ministro Garavaglia abbiamo evidenziato la crisi che sta continuando ad indebolire il settore dei bus turistici, a causa della recrudescenza del Covid-19". (segue) (Com)