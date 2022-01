Turismo: An.Bti su bus, senza aiuti in decreto Sostegni 2022 a rischio intero settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i provvedimenti che riteniamo indispensabili chiediamo, in particolare e a nome di tutti i nostri lavoratori, la previsione della cassa integrazione fino a quando permane almeno lo stato dell’emergenza e la previsione di ristori adeguati a favore del settore commisurati anche al fatto che nei prossimi mesi non ci sarà uno sbocco produttivo, poiché le prenotazioni ripartiranno non prima di giugno-luglio. Come ha detto il presidente Draghi a più riprese 'nessuno deve essere lasciato indietro' ed è per questo che chiediamo a gran voce di essere inseriti nel decreto Sostegni 2022. L’impatto disastroso della pandemia sul settore ha azzerato di fatto il fatturato nel 2020 e la leggera ripresa del 2021 si è di fatto bloccata nuovamente per le numerose disdette e abbiamo i mezzi fermi e conseguente azzeramento del fatturato. I bus turistici rappresentano uno strumento funzionale per il rilancio dei territori ed è fondamentale l’inserimento del comparto all’interno dei fondi per il turismo, previsti nell’ultima Legge di Bilancio", continua l'Associazione. (segue) (Com)