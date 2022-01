Turismo: An.Bti su bus, senza aiuti in decreto Sostegni 2022 a rischio intero settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A gennaio molti operatori si troveranno di fronte al pagamento delle rate del leasing e nelle prossime settimane e senza l’adeguato sostegno di governo e istituzioni ciò creerà enormi difficoltà. Al riguardo - conclude l’An.Bti - ricordiamo altresì che siamo in attesa del ristoro da 50 milioni di € per i bus turistici dello scorso anno e non è ancora uscito il bando. Chiediamo quindi lo sblocco immediato dell’iter per poter accedere a queste risorse perché molte imprese dei bus turistici che hanno sofferto in questi mesi stanno aspettando questo tipo di ristoro per avere un po’ di ossigeno". (Com)