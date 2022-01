Milano: De Corato, livello insicurezza vergognoso, valuterò con mio assessorato fondo a sostegno di corsi per la difesa personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È veramente vergognoso il livello di insicurezza raggiunto a Milano. L'Università Bocconi, infatti, ha istituito, su richiesta di gruppi studenteschi, un servizio di accompagnamento serale degli studenti attraverso il parco Ravizza nel quale, troppo spesso, si sono verificate aggressioni e rapine ai loro danni, oltre a molestie verbali rivolte verso le ragazze. Tra le 18 e 00:30 gli studenti e studentesse potranno raggiungere le residenze scortati da un dipendente del polo accademico. Tutto ciò perché l'intera area è in mano a balordi e sbandati, principalmente provenienti dal Nordafrica, e perché le tante segnalazioni degli studenti non hanno trovato risposte da parte delle Istituzioni". Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito al servizio di 'scorta' degli studenti attivato dall'Università Bocconi a causa dell'insicurezza del parco Ravizza. "Tutta questa situazione è imputabile alla politica pro-immigrati, con tanto di marce e pic-nic, portata avanti negli anni dal centrosinistra, compresa questa Amministrazione. Oltre a ciò va sottolineato lo scarso presidio del territorio da parte di vigili e forze dell'ordine del quale, sembrerebbe, si sono finalmente accorti anche il sindaco e il Ministro Lamorgese, già Prefetto di Milano.Centrosinistra e Ministro dovrebbero chiedere scusa ai milanesi per la situazione di insicurezza in cui hanno lasciato sprofondasse la città", prosegue De Corato. "I 500 'nuovi' vigili della cui assunzione il sindaco Sala continua a parlare da oltre un anno, li vedremo, se tutto va bene, nel 2023. E va sottolineato che non sarebbe un 'rafforzamento' del Corpo, ma semplicemente la 'sostituzione' di tutti i 'ghisa' che in questi anni sono andati in pensione. Nel 2010, infatti, il centrodestra lasciò ben 3.200 agenti di Polizia Locale in servizio a Milano che con il centrosinistra sono arrivati ad essere 2.813. Di questi, come il vicesindaco Scavuzzo ha avuto modo di specificare tempo fa, 1.351 di loro sono impegnati in servizio esterno, mentre 1.251 lo sono nei comandi. Numeri davvero esigui che, vista la situazione d'insicurezza che caratterizza Milano, sarebbe il caso di raddoppiare rispetto al 2010, portando il Corpo ad almeno 6.000 unità", aggiunge l'assessore regionale. "Nel frattempo, come purtroppo era prevedibile, emergono altre agghiaccianti testimonianze di altre molestie e aggressioni a ragazze avvenute a Milano a San Silvestro.Quando ricoprivo la carica di vicesindaco della città con la Giunta Moratti organizzavo dei corsi di difesa personale per donne. Sarebbe opportuno che questa iniziativa venisse replicata anche nei vari comuni della Lombardia. A tal fine valuterò con il mio assessorato alla Sicurezza la possibilità di istituire un fondo a sostegno di queste iniziative", conclude De Corato. (Com)