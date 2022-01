Roma: manifestazione a San Giovanni e lavori su via del Tritone, bus deviati nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma una manifestazione a San Giovanni e lavori su via del Tritone porteranno nei prossimi giorni alla deviazione delle lenee bus. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. In particolare, domani, dalle 14:30 alle 19:30, una manifestazione si svolgerà in piazza di Porta San Giovanni. In caso di occupazione della sede stradale possibile deviazione per le linee del trasporto pubblico. Scatteranno alle 7 di martedì prossimo, invece, i lavori di riqualificazione su via del Tritone. Fino al termine del cantiere la strada sarà chiusa nel solo verso tra piazza Barberini e largo del Tritone. Deviate le linee di bus.(Com)