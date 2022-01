Russia-Ucraina: proseguono le tensioni dopo una settimana fallimentare a livello diplomatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai rapporti con il Paese vicino, Lavrov ha poi evidenziato come la Russia non abbia mai minacciato il popolo ucraino, a differenza del presidente Volodymyr Zelensky, che ha chiesto ai russi residenti in Ucraina di lasciare il Paese. L'iniziativa di Zelensky rappresenta una minaccia diretta ai cittadini russi, ha proseguito Lavrov. Si tratta di parole che difficilmente possono essere definite concilianti, anche e soprattutto considerando che nei giorni scorsi proprio il capo dello Stato ucraino ha rilanciato ancora una volta la proposta di una nuova riunione del Formato Normandia, ipotesi sponsorizzata ieri anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Se il 2021 si era chiuso con una prospettiva quantomeno incoraggiante dal punto di vista del dialogo diplomatico fra la Russia e i Paesi occidentali, la settimana che si avvia alla conclusione pare aver gettato nuovamente una luce fosca sulla dinamica di sicurezza e sull'evoluzione della crisi ai confini dell'Ucraina, che non pare destinata a risolversi a stretto giro. (Rum)