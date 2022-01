Expo 2020: al via settimana dedicata a obiettivi sviluppo sostenibile in collaborazione con Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunire il mondo per guidare il progresso collettivo verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) per un futuro migliore e più equo per tutti entro il 2030. È questo l'obiettivo della Settimana globale degli obiettivi di sviluppo sostenibile che prenderà il via domani a Expo 2020 Dubai fino al prossimo 22 gennaio. Organizzata insieme alle Nazioni Unite, la “Global Goals Week” che fungerà da piattaforma per diversi attori - dai leader mondiali e responsabili politici, ai leader aziendali e ai cittadini - per connettersi e lavorare per il raggiungimento degli Sdg in un momento critico di incertezza nel mezzo della continua pandemia di Covid-19. Con meno di nove anni rimasti per raggiungere gli obiettivi, questa settimana di eventi ibridi metterà in evidenza come le sfide fondamentali del mondo sono interconnesse e possono essere affrontate solo attraverso un rinvigorito multilateralismo. Reem Al Hashimy, ministro di Stato per la Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale di Expo 2020 Dubai, ha dichiarato: "Gli Emirati Arabi Uniti credono nell'importanza dell'azione collettiva globale per creare un futuro in cui tutti possano prosperare in pace, dignità e uguaglianza su un pianeta sano. Riunendo il mondo, Expo 2020 Dubai fornisce un trampolino di lancio per risolvere le più grandi sfide dell'umanità, in uno spirito di speranza, resilienza e ottimismo. Ospitare gli Obiettivi globali delle Nazioni Unite a Expo 2020 è un'altra ulteriore testimonianza della nostra visione allineata per comunità eque, inclusive e sostenibili per tutti".Da parte sua, Amina J Mohammed, vicesegretario generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “Al centro dell'Agenda 2030 c'è la necessità di un'azione urgente per affrontare la crescente povertà e disuguaglianza, dare potere alle donne e alle ragazze e affrontare l'emergenza climatica. Il mondo non ha ancora abbracciato il ritmo e la portata dei cambiamenti necessari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Avviando il secondo anno del decennio di azione, la Global Goals Week, lanciata all'Expo 2020 di Dubai, rappresenta un'opportunità fondamentale per dimostrare, a tutti i livelli, la nostra maggiore ambizione e impegno nel mantenere in vita e raggiungere gli obiettivi globali, assicurandoci di non lasciare nessuno indietro e che ci riprendiamo meglio dalla pandemia di Covid-19”. (Res)