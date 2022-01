Roma: avviata bonifica di un'area a Flaminio occupata da alcune baracche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate questa mattina le operazioni di ripristino del decoro di in un'area sottostante lo svincolo di Corso di Francia/viale Maresciallo Pilsudski, in prossimità dell'Auditorium Parco della Musica, dove erano presenti alcune baracche. Sul posto gli agenti della polizia locale Roma Capitale del II gruppo Parioli, unitamente al personale della polizia di Stato commissariato Villa Glori e dell'ufficio tecnico del II Municipio. Subito dopo l'abbattimento delle baracche, avviata la pulizia del sito con la rimozione di un ingente quantitativo di rifiuti e masserizie da parte della ditta del II Municipio. Le operazioni sono tuttora in corso e proseguiranno i prossimi giorni. Al momento dell'intervento non è stato trovato alcun occupante. (Rer)