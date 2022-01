Perù: presidenziali, archiviate ultime denunce di brogli presentate da Keiko Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Perù hanno archiviato le denunce sulle presunte frodi che si sarebbero consumate nelle elezioni presidenziali della primavera 2021, chiuse con la vittoria del progressista Pedro Castillo. "Le procure provinciali hanno stabilito che non esistono elementi per formalizzare, né proseguire le indagini preliminari per il presunto compimento di reato contro la fede pubblica, nella modalità di falsificazione dei documenti", si legga in una nota del tribunale elettorale (Jne). Le denunce, ultimi sei casi ancora aperti, erano state depositate dalla candidata sconfitta al ballottaggio, la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto. La leader di Forza popolare (Fp) aveva in particolare ipotizzato che le firme degli scrutatori non fossero corrispondenti ai documenti presentati, traccia scartata dalle indagini. (segue) (Brb)